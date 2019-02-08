الخفاجي من ذراع لإيران إلى منتقد لها

من أحد أقطاب التيار الصدري لواحد من أبرز مؤيدي ولاية الفقيه، تقلب أوس الخفاجي بين الأشقاء والخصوم تارة وقصد أعداءهم تارة أخرى.

شارك الخفاجي بتأسيس جيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري، وشن عمليات ضد الوجود الأميركي في العراق.

ثم أصبح الخفاجي المساعد الأول لزعيم التيار مقتدى الصدر ومدير مكتبه والناطق الرسمي، قبل أن يطرد من التيار في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 بعد اتهامه بالتمرد على الصدر.

وبعد أشهر قليلة من اندلاع الثورة السورية انضم الخفاجي لمؤيدي ايران. ثم توجه الخفاجي عام 2012 إلى دمشق وأسس ما عرف بلواء أبو الفضل العباس، وهي أول ميليشيات طائفية في سوريا. وقال الخفاجي حينها إنه يسعى لحماية المراقد الشيعية المقدسة.

واتهمت قوات الخفاجي بارتكاب فظائع في سوريا ضد معارضي بشار الأسد في دمشق وريفها، كما بحق المدنيين، بينها إعدامات جماعية، ثم حصدت ميليشياته اتهامات مشابهة في العراق بعد أن أصبح لواء أبو الفضل العباس جزءا من قوات الحشد الشعبي.