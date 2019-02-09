العراق.. قانون يعاقب زعماء القبائل الذين يهددون السلطات

اعلن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي أن اللجنة ستعمل على سن قانون يقضي بإلقاء القبض على زعماء القبائل الذين يهددون السلطات العراقية.



وأشار شيخ علي على "تويتر" إلى أن "العشائر قيم وأصول وحُرمات لكن بعض مَنْ يستغلون اسمها، أو ينصبون أنفسهم كشيوخ لها يهددون ويتوعدون الدولة والمجتمع عبر وسائل الإعلام إذا ما تعرض أحد أبنائهم إلى إلقاء القبض عليه. وكان زعيم قبيلة خفاجة قد هدد الحكومة وامهالها 24 ساعة لإطلاق سراح قائد احدى الميليشيات "اوس الخفاجي".

