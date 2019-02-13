العراق يرفض وجود قواعد عسكرية على أرضه.. ويبلغ أميركا

أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان رفض بلاده وجود قواعد عسكرية على الأراضي العراقية.

وبحسب البيان الصادر من المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن عبدالهادي استقبل وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، وجرى بحث تطوير العلاقات بين البلدين، والحرب ضد الإرهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة.

كما أكد حرص العراق على العلاقات مع الولايات المتحدة، والمساهمة في محاربة الإرهاب و#داعش.

وكان وصل وزير الدفاع الأميركي بالوكالة إلى بغداد في وقت سابق، في إطار زيارة غير معلنة مسبقا.