طاجيكستان تسعى لاستعادة 75 طفلاً من مواطنيها من العراق

قال وزير خارجية طاجيكستان الثلاثاء إنه يأمل في أن تتم إعادة 75 طفلاً على الأقل من العراق بعد أن وافقت أمهاتهم، المسجونات في هذا البلد بسبب علاقتهن بتنظيم داعش، على إعادتهم لوطنهم.



وصرح سراج الدين محيي الدين أنه من بين 92 طفلا من طاجيكستان محتجزين في العراق، فإن 75 منهم يحق لهم العودة إلى وطنهم، ومن هؤلاء 31 طفلاً دون ثلاث سنوات.



وقال محيي الدين إنه في بعض الحالات فقد الأطفال آباءهم الذين قتلوا في القتال مع تنظيم داعش وغيره من الجماعات المسلحة.

وينص القانون العراقي على موافقة الوالدين على مغادرة أطفالهما البلاد، بحسب الوزير.



وأضاف أنه يتعين على طاجيكستان دفع مبلغ 400 دولار لإعادة كل طفل، وهو الرسم الذي تم تحديده في مفاوضات دبلوماسية مع العراق.



إلا أن محيي الدين أوضح أن إعادة 43 امرأة محكوم عليهن بالسجن في العراق سيكون صعباً.



وأضاف أن "القضاة العراقيين حكموا على عدد من المواطنات الطاجيكيات بأحكام سجن طويلة وقد حكم على سبعة منهن بالسجن المؤبد". وقال إن عملية الإعادة "ستكون طويلة وصعبة".



وأشار إلى أن دبلوماسيين طاجيكيين سيتوجهون إلى العراق "قريباً" لمناقشة المسألة مع مسؤولين حكوميين بينهم مسؤولون في سلطات السجون.



وذكرت السلطات الطاجيكية أن أكثر من 1000 من مواطنيها غادروا البلاد للقتال إلى جانب جماعات متكرفة مسلحة في العراق وسوريا بعد 2011.