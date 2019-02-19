العراق.. إطلاق سراح 5 من مختطفي النخيب الـ 12

وأفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء أن تنظيم داعش أطلق سراح خمسة من مختطفي النخيب.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قالت في وقت سابق إن مسلحين يستقلون عجلتين نوع بيك اب ونسيان قاموا بارتكاب جريمة خطف ١٢ مواطنا في منطقة النخيب أثناء قيامهم بجمع الكمأ في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد ١٢٠ كيلو متر غرب ناحية النخيب .

وبعد التحري تبين أن المختطفين كانوا من منطقة النخيب ومحافظتي كربلاء والأنبار .

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية والعسكرية في منطقة الحدث باتخاذ إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات الحادث.

وأعلن والد اثنين من مختطفي النخيب، عن إطلاق سراح اثنين من أبناءه، فيما روى تفاصيل الإفراج عنهما.

وذكر والد الشقيقين، أن "مسلحين قاموا باختطاف أربعة من أبنائي خلال جمعهم الكمأ في منطقة تابعة للنخيب".

وأردف أن "إطلاق سراحهما جاء لعدم حملهما البطاقات الشخصية"، مشيرا إلى أن "الاثنين الآخرين ما زالا مختطفين لحملهما لبطاقات الرسمية."