أول مقابلة مع الطفل الإيزيدي الذي اعتقله داعش

تمكنت قناة "الحدث" من لقاء الطفل الإيزيدي إياد، الذي ضجت به مواقع التواصل.



وقضى إياد أكثر من 4 أعوام لدى داعش، بعد أن خطف من قرية حردان في قضاء سنجار شمال غربي العراق.



حينها كان عمر إياد 6 سنوات فقط، أما اليوم فهو صبي في العاشرة، خرج مع الراحلين عن جحيم تنظيم داعش في الباغوز السورية.



وفي سياق روايته لما جرى، قال إياد: "أخذونا إلى تل عفر، ثم الموصل ثم تل عفر، ثم كانوا يعلموننا ويضربوننا، وكانوا يسحلون الناس على الأرض بالسيارات".



وأضاف الطفل الإيزيدي أن التنظيم لم يترك الأطفال يلعبون، وقال إنه يريد أن يذهب إلى سنجار كي يرتاح.