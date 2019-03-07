العراق.. 6 قتلى و21 جريحا من الحشد بكمين لـ"داعش" في الموصل

قالت مصادر عسكرية في العراق إن تعزيزات أمنية من الجيش العراقي والحشد الشعبي وصلت إلى منطقة ديبكة بين قضائي مخمور والدبس جنوب شرق الموصل.

يأتي هذا التحرك بعد وقوع عناصر من الحشد الشعبي في كمين نفذه تنظيم "داعش" أسفر عن مقتل 6 من عناصر الحشد وإصابة 21 منهم بجروح متفاوتة.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قال في حديث خاص مع قناة "الحدث"، الأربعاء، إن العراق تصدر محاربة الإرهاب نيابة عن العالم، مضيفاً أن الانتصار على "داعش" لم يكن سهلاً وتطلب تكاتف الجميع، مشدداً على أن الانتصار على "داعش" هو انتصار عراقي بامتياز.

وأوضح الرئيس العراقي أن هناك تعاون بين الحكومة العراقية وسوريا في الجوانب العسكرية والأمنية باعتبار أن الخطر مشترك، مشيراً إلى أن هناك بعض العناصر المتبقية لـ"داعش" قرب الحدود مع سوريا.

