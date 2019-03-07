برهم صالح للحدث: العراق انتصر على "داعش" بإرادة شعبه

عبر الرئيس العراقي برهم صالح، خلال مقابلة خاصة مع قناة "الحدث"، عن أمله في تلقي العراق الدعم الدولي والإقليمي في حل مشكلة اللاجئين، مشيراً إلى أن العراق تصدر محاربة الإرهاب نيابة عن العالم.

وقال إن الانتصار على "داعش" لم يكن سهلاً وتطلب تكاتف الجميع، مشدداً على أن الانتصار على "داعش" هو انتصار عراقي بامتياز.

وأوضح الرئيس العراقي أن هناك تعاون بين الحكومة العراقية وسوريا في الجوانب العسكرية والأمنية باعتبار أن الخطر مشترك.

وأشار صالح إلى أن هناك بعض العناصر المتبقية لـ"داعش" قرب الحدود مع سوريا.

كما أكد برهم صالح أن القضاء العراقي هو من سيتولى مقاضاة المقاتلين الفرنسيين، لأنهم متهمون بارتكاب جرائم على الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن ذلك تم التباحث فيه مع الرئيس الفرنسي.

وأشار الرئيس العراقي إلى أن التلكؤ في حسم التشكيلة الحكومية مرتبط بالخلافات السياسية، مضيفاً: "الانتهاء من تشكيل الحكومة قريباً مع انطلاق الدورة التشريعية".

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