العراق.. اغلاق 255 مقراً وهمياً للحشد في بغداد

أعلن القيادي بميليشيا الحشد الشعبي، كريم النوري، في تصريحات متلفزة الجمعة أن مديرية أمن الحشد الشعبي أقدمت على إغلاق أكثر من ٢٥٥ مقراً وهمياً للحشد الشعبي، في العاصمة العراقية بغداد.

وكانت تلك المقرات تعمل على الابتزاز وجمع الأموال بصورة غير قانونية.

يشار إلى أن القوات الأمنية في العراق سعت ولا تزال إلى الحد من الجرائم المنظمة مثل الابتزاز وانتحال الصفات الحكومية عبر غلق مقرات ومكاتب لميليشيا الحشد الشعبي، ولعل أبرز قضية حصلت مؤخراً ضمن هذا السعي، ما حصل مع القيادي بميليشيا الحشد، اوس الخفاجي، الذي لايزال معتقلا لدى السلطات العراقية، بعد غلق مكتبه وسط بغداد.

