93 قتيلاً إثر غرق عبارة في نهر دجلة قرب الموصل

غرقت عبارة كانت مكتظة بأشخاص كانوا يحتفلون بالعام الكردي الجديد في نهر دجلة بالقرب من مدينة الموصل العراقية، اليوم الخميس، ما أدى إلى مقتل 93 شخصا في الأقل، ومعظمهم من النساء والأطفال، على حد قول مسؤولين.



وكان العديد من القتلى من النساء والأطفال الذين يمكن رؤيتهم يكافحون من أجل السباحة ضد تيار قوي، ورؤوسهم تتمايل في المياه المقابلة للمطاعم وملاهٍ ترفيهية كان الناس يحتفلون بها.



ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الحادث، الذي قال السكان إنه الأسوأ في الذاكرة الحديثة، بينما ينتظر أشخاص على ضفاف نهر دجلة للحصول على أخبار عن ذويهم.



وفي السياق، قال العقيد حسام خليل، رئيس الدفاع المدني في محافظة نينوى شمالي العراق، إن الحادث وقع بينما كان العشرات من الناس في منطقة سياحية يحتفلون بعيد النوروز، الذي يصادف العام الكردي الجديد وحلول الربيع.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن 75 شخصًا قد ماتوا، مضيفًا أنه تم إنقاذ 55 منهم 19 طفلاً.



ودمرت الموصل بسبب الحرب ضد تنظيم داعش، الذي احتل المدينة لمدة ثلاث سنوات. طردت القوات العراقية المسلحين من الموصل في عام 2017 بعد حملة مدمرة تركت أحياء بأكملها تحت الأنقاض، وما زال السكان يكافحون لإعادة البناء.



وأظهرت مقاطع مصورة لكارثة العبارة نشرت على الإنترنت أشخاصا يكافحون ضد تيار قوي.



ومن جانبه، أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإجراء تحقيق وأعرب عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا.



وكان منسوب مياه النهر مرتفعا بسبب موسم الأمطار الذي تسبب في هطول المزيد من الأمطار مقارنة بالسنوات السابقة.



يعود تاريخ النوروز، أو العام الفارسي الجديد، إلى عام 1700 قبل الميلاد. ويجري الاحتفال به في المناطق التي كانت ضمن الإمبراطورية الفارسية القديمة، والتي تمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى.