بعد العبارة.. تحذيرات من كارثة إنسانية جديدة في الموصل

حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة نينوى من كارثة إنسانية جديدة في الموصل، نتيجة انهيار أحد أعمدة جسر السويس في المدينة.



وأوضحت المفوضية أنه رغم انجراف جانبي الجسر وتضرر أعمدته فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء احترازي أو منع عملية سير السيارات.



كما دعت الجهات المعنية في المحافظة بالإسراع في إغلاق الجسر أمام الآليات والمشاة، خصوصاً أن نينوى مقبلة على موجة أمطار وارتفاع منسوب المياه.



من جهته، يخصص البرلمان العراقي جلسته، اليوم الأحد، لأحداث الموصل، حيث سيجري التوصية بإحالة المسؤولين عن غرق العبارة إلى القضاء، وزيادة قدرات القوات الأمنية والشرطة النهرية التي فشلت في إنقاذ الضحايا.



ويصوّت البرلمان اليوم على مقترح قدمه رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، يقضي بإقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، ونائبيه من مناصبهم، عقب كارثة غرق أكثر من 100 شخص، معظمهم من النساء والأطفال.



كذلك أفادت عضو اللجنة القانونية النيابية، كفاء فرحان، بأن حادثة العبارة في الموصل كافية لإقالة المحافظ من منصبه.