التحالف للحدث: داعش ما زال خطرا ومكان البغدادي مجهول

كشف نائب قائد التحالف الدولي لهزيمة داعش الجنرال، كريستفور ديكا، في اتصال هاتفي مع "الحدث"، الخميس، أن سقوط داعش قبل أيام أنهى سيطرته على الأراضي، لكن خطره ما زال قائماً. كما أكد أن التحالف لا يعرف مكان زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

وأضاف ديكا: "مازلنا في مرحلة مبكرة من القضاء تماماً على داعش"، مؤكداً أن التنظيم الإرهابي لا يزال يمثّل خطراً في سوريا والعراق.

كما أشار إلى أن قوات التحالف تعمل على تأهيل "سوريا الديمقراطية" لمواصلة التصدي لخلايا داعش النائمة والقضاء عليها، منوّها إلى أن "قسد" قادرة تماماً على الاحتفاظ بمعتقلي داعش لديها.

وأوضح أن التحالف لم يرفض مقترح سوريا الديمقراطية بمحاكمة دولية للدواعش في سوريا، بل على العكس طالب بأن يتم التعامل مع داعش كمنظمة واحدة ومحاكمة عناصره جميعهم، وكذلك محاسبة كل من ساعد عناصر داعش وسهّل عملياتهم.

إلى ذلك، أكد التحالف الدولي أن أيا من قادة داعش، لم يفر أو يقتل في الباغوز، بل أن جميعهم معتقلون.