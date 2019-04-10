قرار ترمب يربك العراق.. "صراع قد ينفجر بأي وقت"

توالت ردود الأفعال السياسية العراقية تجاه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بين مؤيد ومعارض، وسط مخاوف من زج البلاد في صراع قد ينفجر في أي وقت.

وقال الأمين العام لحزب الأمة العراقية مثال الألوسي: "إننا نعلن ترحيبنا وتفهمنا وتأييدنا لقرار الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء التمدد العدواني للنظام الإيراني والشبكات المسلحة الإرهابية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

كما جدد الألوسي التذكير بحجم الخطر الإرهابي الكبير الذي تهدد به زبانية ومرتزقة الجنرال قاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني في العراق، بحسب تعبيره.

من جهة أخرى، قال زعيم تحالف "القرار العراقي" السني أسامة النجيفي في تصريح مكتوب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، إن "العاصفة ستضرب المنطقة بعد القرار الأميركي وعلى أصحاب السلطة العمل على ألا يكون العراق ساحة المواجهة وميدان المعركة التي ليس له فيها ناقة ولا جمل".

غير أن الهيئة السياسيّة لتيار "الإصلاح الوطنيّ" الشيعي بزعامة ابراهيم الجعفري استنكر بشدة في بيان الأربعاء، القرار الأميركي حيال الحرس الثوري.