مسؤول في سنجار يستقيل.. متهماً الحشد بعرقلة عمله

أعلن مدير ناحية "تل عزير" التابعة لقضاء سنجار، نقيب شكر ملحام، السبت أنه قدم استقالته من منصبه، متهمًا ميليشيات الحشد الشعبي بعرقلة مهامه المتمثلة بإعادة النازحين وإعمار البنى التحتية المدمرة في الناحية.

وفي مؤتمر صحافي أوضح المسؤول المستقيل أن هناك فرقا كبيرا بين تل عزير وباقي مناطق سنجار لأن الناحية مدمرة بشكل كامل ولا يوجد فيها شبكات للمياه أو الكهرباء، كما أن المنازل لا تزال مفخخة منذ خروج تنظيم داعش منها، وأنه لا يرى في المستقبل أي فرص لتحسن الأوضاع.

وأضاف قائلاً: "كان هدفي أيضا إعادة النازحين إلى المنطقة وهذا أيضا لم ينجز".

وتابع: "سأبقى أدعم القضية الإيزيدية وأدافع عن أبنائها، لكن أهالي سنجار يعانون منذ خمس سنوات في مخميات النزوح وهناك من هاجر إلى أوروبا وتركيا وسوريا وأنا لم أكن قادرا على فعل أي شيء ولا أريد أن أكون عائقا لذا أنا أقدم استقالتي من منصب مدير ناحية تل عزيز من هذه الساعة".