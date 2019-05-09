العراق.. داعش يصفي طفلين مع والديهما بالموصل

هاجم عناصر من تنظيم داعش، فجر الخميس، منزل مختار قرية في أيمن الموصل، وقتل 4 من نفس العائلة، في منطقة الكوار في الجزء الغربي من الموصل.

وقال مصدر أمني في قيادة عمليات نينوى "للعربية.نت" إن عناصر داعش هاجموا منزل مختار منطقة الكوار، مجبي فتحي شكر في وقت مبكر من صباح الخميس، موقعين قتلى وجرحى من عائلة المختار.

وأضاف المصدر أن المختار وزوجته وطفلين آخرين قتلوا، في حين جرح طفلان، وقد نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن حالتهما خطرة.

من جانبه، أوضح غياث السورجي، مسؤول الإعلام في الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى، "للعربية.نت" أن شكر مختار لمنطقتين، منطقة المأمون وتل الرمان في منطقة الكوار ، مضيفاً "أن 15عنصرا من داعش هاجموا قرية العدلة التابعة لناحية القراج الواقعة في قضاء مخمور شرق الموصل، وقتلوا أربعة أشخاص، كما دمروا مضيف الشيخ سالم علي سالم السبعاوي أحد شيوخ عشيرة السبعاويين وسرقوا سيارة من أحد المنازل وهربوا باتجاه مجهول.