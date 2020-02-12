البرد يقتل رضيعا بمخيم في كركوك.. وأم ثكلى تستنجد!

شهد مخيم ليلان في محافظة كركوك العراقية، الثلاثاء، أول حالة وفاة لطفل عمره 5 أشهر بسبب البرد.

في التفاصيل، أفادت والدة الرضيع ساهر، أن طفلها توفي نتيجة البرد، مضيفة في لقاء خاص لها مع قناة "الحدث" أنها تعيش مع أطفالها في مخيم ليلان شرق محافظة كركوك دون غداء أو وقود.

وفاة طفل عمره 5 أشهر من شدة البرد نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة بمخيم ليلان في #كركوك pic.twitter.com/azxvIcfz3q — الحدث (@AlHadath) February 12, 2020

يشار إلى أن عشرات الآلاف من النازحيين بينهم أطفال، يعيشون وضعا مأساوياً بسبب النقص الكبير في المساعدات الدولية والمحلية في مخيم ليلان الواقع على بعد حوالي 25 كم شرق مدينة كركوك.

ويحوي المخيم عدداً كبيراً من الفارين من مناطق الحويجة، وبيجي، وصلاح الدين، أثناء معارك القوات العراقية مع داعش.



وعلى الرغم من إعلان النصر على التنظيم المتطرف عام 2017، لا يزال هناك مئات الآلاف من النازحين في المخيم.