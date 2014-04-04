كيري: ندعم الجزائر في كل شيء إلا في كأس العالم

أنهى وزير الخارجية الأميركي جون كيري زيارة للجزائر تركزت على مكافحة الإرهاب، لكنها كانت محل انتقاد صحف محلية رأت أن إجراء الزيارة في أوج الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يمثل دعماً ضمنياً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال جون كيري في المؤتمر الصحافي مازحاً: "ندعم الجزائر في كل شيء إلا كأس العالم فهناك منافسة".

وبكثير من الإشادة بدور الجزائر وأهميتها في مكافحة الإرهاب، بدأ جون كيري ما يُعرف الحوار الاستراتيجي الأميركي الجزائري الثاني، وفضل كيري خلال لقائه بنظيره الجزائري وعدد من المسؤولين أن يبدد من مخاوف الطبقة السياسية التي أزعجها توقيت الزيارة ورأت فيها دعماً للرئيس المترشح عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال كيري إن بلاده تتمنى أن تكون الانتخابات شفافة، وإن أميركا ستتعاون مع الرئيس الذي سينتخبه الشعب، لكن كلام كيري لم يقنع - على ما يبدو - المعارضة وبعض المحللين الذين اعتبروا الزيارة صكاً على بياض لنظام الرئيس الحالي، أو هكذا يراد الترويج له من طرف مناصري بوتفليقة.

أما رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، فقد فضل الحديث عن شراكة جديدة بين بلاده والولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده تثمّن الموقف الأميركي الداعم لبلاده، خصوصاً فيما تعلق بمحور الساحل الذي تحول إلى معقل جديد للقاعدة والحركات الإرهابية الأخرى.

ووعد وزير الخارجية الأميركي الذي التقى بالرئيس الجزائري عبدالعزيز بتوسيع دائرة الشراكة والاستثمار.

وبين من اعتبر زيارة كيري خطأ دبلوماسياً في وقت تعيش فيه الجزائر أجواء حملة انتخابية رئاسية، وبين من اعتبرها ذات بُعد استراتيجي هام للبلاد، يرى محللون أن الغرب وأميركا أدركوا أخيراً أهمية الجزائر من حيث المال والاقتصاد والاستثمار ومن حيث مكافحة الإرهاب أيضاً.