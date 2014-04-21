الانتخابات الرئاسية في موريتانيا 21 يونيو

حددت موريتانيا 21 يونيو القادم موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن يخوض غمارها الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز، إضافة إلى ثلاثة مرشحين أعلنوا ترشحهم حتى الساعة، وأعلنت الرئاسة عن استدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب رئيس للبلاد يوم 21 يونيو المقبل، وفي حالة الاحتكام إلى جولة ثانية ستكون يوم الخامس من يوليو المقبل.

وأشار مرسوم إلى أن تصاريح الترشح للانتخابات الرئاسية ستودع لدى المجلس الدستوري، اعتباراً من نشر المرسوم إلى السابع من مايو المقبل، وأوضح ذات المصدر أن الحملة الانتخابية ستفتتح يوم السادس من يونيو وتختتم يوم 19 منه، علما أن العملية الانتخابية تشرف عليها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وسينشر المجلس الدستوري اللائحة المؤقتة للمترشحين للانتخابات الرئاسية في 8 يونيو. وأشار المرسوم إلى أنه يحق لكل شخص مترشح الاعتراض على اللائحة المؤقتة.

وكانت آخر انتخابات رئاسية في موريتانيا قد جرت عام 2009 وحسمها الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز في الدور الأول بنسبة لا تتجاوز %52.

ويسعى ولد عبدالعزيز إلى الفوز بولاية ثانية، والجدير بالذكر أن الدستور الموريتاني يحدد مدة ولاية الرئيس بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وإلى ذلك، اتفقت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني على استئنافه بعد أيام من توقفه، ويأتي الاتفاق الجديد بعد أن وافقت الحكومة على تمديد مدة الحوار وهو المطلب الذي طالبت به الأطراف الممثلة للمعارضة.

