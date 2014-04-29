ليبيا: موافقة أردنية على تسليم الدرسي مقابل السفير

قالت وكالة الأنباء الليبية الحكومية إن الأردن وافقت على تسليم سجين ليبي محكومٌ بالمؤبد إلى طرابلس مقابل إطلاق سراح السفير الأردني فواز العيطان المختطف في ليبيا منذ أسبوعين.

ونقلت الوكالة عن سحر بانون الوكيلة المساعدة لشؤون حقوق الإنسان والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بوزارة العدل الليبية قولها إن البلدين وافقا على إطلاق سراح السفير مقابل تخفيف الأردن العقوبة على محمد الدرسي والسماح له بقضاء باقي مدة سجنه في ليبيا.

وأضافت قائلة: "السلطات الأردنية أبدت استعدادها التام للخروج من هذه الأزمة.. سيتم الإفراج عن السفير مقابل تخفيف الحكم على السجين الليبي، ثم نقله إلى بلاده لاستكمال مدة محكوميته، وسيتم حل الأزمة وفق مذكرة تفاهم بين الدولتين".

ولم تكشف المسؤولة الليبية عن تفاصيل أو إطار زمني محدد لهذه الإجراءات، كما لم يصدر تعليق فوري من مسؤولين أردنيين أو ليبيين.

والدرسي كان حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2007 بتهمة التخطيط لتفجير المطار الرئيسي في الأردن.