حملة عسكرية تونسية للقضاء على "الإرهابيين" بالشعانبي

باشرت قوات الأمن التونسية مدعومة بسلاح الطيران عملية واسعة للقضاء على التنظيمات الإرهابية المتحصنة منذ عامين في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، وتهدف العملية التى وصفت بالأكبر في تاريخ الجيش إلى السيطرة على كامل السلسلة الجبلية التي أعلنت منطقة عسكرية مغلقة هذا الشهر.

ويأتي ذلك بعد شهور من إطباق الحصار على المجاميع المسلحة في محيط منطقة الجبل، حيث حشدت القوات التونسية المسلحة مئات من الجنود والفرق الخاصة قرب الشعانبي بعد ان اعلتنه منطقة عسكرية مغلقة ، لتنطلق الحملة الواسعة التى لن تتوقف بحسب المتحدث باسم اذاعة الجيش إلا بالقضاء على كل المسلحين وبسط سيطرة الجيش على كامل السلسلة الجبلية.

وبالتوازي مع العملية الموسعة في الشعانبي أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال تسعة عناصر غرب العاصمة تونس قالت انهم ينتمون الى مجموعة كانت تعد لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد.

وتستغل التنظيمات الارهابية التضاريس الوعرة والموقع الجغرافي لجبل الشعانبي للتحصن والتدرب على شن الهجمات . وكانت القوات الامنية التونسية قد نفذت عدة حملات دهم على الجبل وقصفت في بعض المواقع فيه بعد مقتل ثمانية جنود العام الماضي.

ورغم الامكانات الكبيرة التى حشدت في هذه الحملة لا يقلل المراقبون من حجم الصعوبات التى ستواجه القوات الامنية التونسية خلال مهمتها في جبل الشعانبي، وسط حقول من الألغام التى زرعها المسلحون على مختلف الطرق المؤدية إلى الجبل .

