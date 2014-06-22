اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش الوطني في بنغازي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في اشتباكات بمدينة بنغازي. الاشتباكات جرت بين مسلحين وقوات الجيش الوطني الليبي.

فللمرة الثانية في أقل من أسبوعين تتمكن قوات الجيش الوطني الليبي من إحباط دخول مواد مخدرة عبر ميناء بنغازي، على متن باخرة تحمل حاويتين من الفواكه بها ما يزيد عن عشرة أطنان من الحشيش.

الكمية جرى إعدامها في الحين ليشهد محيط الميناء اشتباكات مع مسلحين تابعين لقوات درع ليبيا يبدو أنها كانت تنتظر الشحنة. إلا أن أحد المصادر طعن في مصداقية هذه الرواية قائلاً إن قوات الدروع تتألف من الإخوان وإن الاشتباكات نشبت على خلفية حساسيات بين الجيش والمسلحين.

الحصيلة أربعة قتلى على الأقل وإصابة 17 آخرين، وقد حذرت قوات الجيش الوطني سكان وسط بنغازي من أي استخدام لأسطح المباني، حيث يتمركز عدد من القناصة يشكلون أهدافاً مشروعة للجيش.

وأشار متحدث باسم المسلحين إلى محاولة دخول قوات من الجيش الوطني معسكراً على مقربة من ساحة الحرية في بنغازي، ما أجبر المسلحين وسكان المنطقة على المواجهة.

ودعا رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل التشكيلات المسلحة في ليبيا إلى إظهار حسن النية تجاه الحوار الوطني، بغية تحديد مهلة زمنية لإلقاء السلاح.

وفي خضم التوتر الأمني أعلن رئيس لجنة التخطيط والمالية في المؤتمر الوطني العام أن موازنة ليبيا ستعتمد الأحد المقبل بالنصاب القانوني أو من دونه.

وتوقع المسؤول الليبي أن يصل العجز إلى 30 مليار دينار في غياب عائدات النفط والمداخيل المتأتية من الضرائب.