الجيش الليبي يستعيد السيطرة على مناطق بضواحي طرابلس

أكد الناطق باسم اللواء الاول سيطرة َ قوات الجيش الليبي على كامل منطقة قصر بن غشير وصولا الى منطقة سوق الاحد، وأن الاشتباكات تدور في قلب منطقة وادي الربيع.

يأتي ذلك في ظل انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن العاصمة طرابلس و كل المنطقة الغربية لليبيا، بسبب قصف تعرضت له محطات توليد الكهرباء.

من جانب آخر أوضح محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان، أن الهجوم على مطار طرابلس الدولي عمل مشروع، وهو التصريح الذي اُعتبر أول إشارة لتأييد جماعة الإخوان لقصف المطار.

في الوقت ذاته دعت حركة تمرد ثلاثين يوليو، الشعب الليبي إلى النزول في تظاهرات الجمعة، تنديداً بالإرهاب، بحسب وصفها، ودعماً للجيش الليبي. الحركةُ في بيان لها شددت على عدةِ مطالب، تضمنت إعطاء الدعم الشعبي للبرلمان الجديد للقضاء على الإرهاب .

ومع استمرار المعارك الدائرة في بلادهم، فر الاف الليبيين الى الحدود التونسية، كما اجبر القتال بين الفصائل المسلحة المتناحرة العديد من الدول على اجلاء رعاياها وديبلوماسييها من العاصمة طرابلس التي تتصاعد فيها اعمال العنف بشكل لافت.

من جانبها حذرت وزارة الصحة الليبية من انهيار كامل للخدمات الصحية في البلاد في حال بقاء الوضع الأمني على ما هو عليه، خاصة مع إعلان الفيليبين عزمها سحب 13 ألفا من رعاياها، بينهم نحو ثلاثة آلاف عامل في القطاع الطبي.

وطالب رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في الوزارة عبد الرؤوف الكاتب، مديري إدارات الشؤون الصحية في مختلف مناطق ليبيا ومديري المستشفيات والمراكز الصحية التنسيق وفق النطاق الجغرافي المتقارب بحيث يتم توزيع العناصر الطبية الوطنية لغرض تغطية العجز المتوقع في حال سحب الفيليبينيين من البلاد.

