ليبيا: قانون يحل جميع التشكيلات المسلحة غير النظامية

أقر مجلس النواب رسمياً اليوم قانون حل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية في ليبيا، وطالب الأمم المتحدة بحماية المدنيين.

خطوة يأمل من خلالها المجلس لتخفيف حدة العنف والاشتباكات في ساحة العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى.

وينص القانون الجديد على حل كافة التشكيلات المسلحة غير النظامية التي نشأت منذ فبراير 2011 مع إلغاء كافة التكليفات والتشريعات الصادرة بها. وإحالة العسكريين من أفراد هذه الميليشيات إلى المؤسسة العسكرية، أما غير العسكريين سيتم تحويلهم إلى وزارة العمل والتأهيل. على أن تؤول كافة ممتلكات التشكيلات العسكرية إلى الدولة الليبية.

رئيس الأركان العامة للجيش الليبي عبدالسلام جاد الله العبيدي كان قد أصدر في وقت لاحق قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في جميع مدن ليبيا.

إلا أن المواجهات العنيفة بالأسلحة الثقيلة إلى جانب تبادل للقصف المدفعي لم تغب عن ساحات طرابلس في الأيام الماضية.

ودفع استمرار العنف هذا مجلس النواب الليبي لمطالبة الأمم المتحدة بالتدخل وحماية المدنيين من الصراع الدائر بين الميليشيات المسلحة.