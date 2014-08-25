دول جوار ليبيا تتعهد بالمساعدة بتأمين الحدود الليبية

دعت ست دول مجاورة لليبيا الأثنين إلى نزع متدرج لسلاح الميليشيات في ليبيا وأكدت رفضها أي تدخل أجنبي فيه وتعهدت بتقديم المساعدة للحكومة لـ"تامين الحدود" الليبية.

وأفاد بيان ختامي صادر عن اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في القاهرة إن جيران ليبيا اتفقوا اليوم الاثنين، على عدم التدخل في الشأن الليبي من أجل إنهاء حالة الفوضى والاشتباكات الجارية في البلاد داعين إلى حوار وطني.

وأفاد البيان أنه "من خلال مبادرة مشتركة لدول الجوار تقوم على المبادئ الرئيسية التالية... احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها... عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي.. الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية".

وترأست مصر اليوم الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا بمشاركة وزراء خارجية كل من ليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسؤول من دولة النيجر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ومبعوثي الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا وداليتا محمد داليتا، والجامعة العربية ناصر القدوة.