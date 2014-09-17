البرلمان الليبي يرفض تشكيلة عبد الله الثني

أفادت مصادر "للحدث" ان التشكيلة َ الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة الليبية المكلف عبدالله الثني تم رفضها من قبل مجلس النواب.

والاعتراض جاء على عدد كبير من الأسماء المطروحة وذلك لأن معظم الاسماء هي وزراء سابقين وثبت فشلهم في ادارة وزاراتِهم.

وترجح مصادر "الحدث" الى أن الاتجاه الآن هو صوب تكليف رئيس حكومة جديد بدلا للثني.

وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني قد قدم تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان في مدينة طبرق واقترح حكومة من ثمانية عشر وزيرا ليقوم البرلمان بدراسة قائمة الوزراء تمهيدا لمنحها الثقة من عدمه.

ولم يحظ الفريق الحكومي الجديد المكون من 16 وزيرا بتزكية البرلمان المنتخب.

وكان الثني اقترح الناشطة في مجال حقوق الإنسان فريدة العلاقي لتولي حقيبة الخارجية.

ميدانيا أسفرت المعارك الطاحنة غرب طرابلس بين قوات الجيش الوطني والمليشيات عن مصرع عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته محمد الكيلاني المتهم بخطف رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان.

وكان الكيلاني قد قتل خلال قيادته المعارك الرامية الى اقتحام منطقة ورشفانة على بعد نحو 20 كيلومترا غرب العاصمة.

وتقول رواية أخرى من مدينة الزاوية مسقط رأس الكيلاني تفيد بأن كمينا نصب لهذا الاخير وثلاثة من مرافقيه خلال عودته من العاصمة قبل أن تتم تصفيته على أيدي مسلحين من ورشفانة.

وفي بنغازي لا يبدو الوضع مختلفا مقتل عدد من الأشخاص وإصابة اخرين في اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمليشيات التي تسعى جاهدة الى انتزاع مطار المدينة.

تلك المليشيات اصطدمت بمقاومة شرسة من قوات الجيش التي كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد وغنمت العديد من الأسلحة والآليات.

النفط الليبي لم يكن بمعزل عن هذه التطوراتف احتدام المعارك تسبب في إغلاق حقل يغذي مصفاة الزاوية المهددة بالتوقف عن العمل بعد نفاد مخزوناتها.

