ليبيا.. بدء معركة بنغازي بهجوم بري

بدأ الجيش الوطني الليبي معركة تحرير بنغازي من المتطرفين بهجوم بري على عدة محاور تحت غطاء جوي. واستهل الهجوم على مواقع المتطرفين من أكثر من محور تحت غطاء جوي أمنته مقاتلات حربية ليبية.

وقد استهدف القصف الجوي والمدفعي مواقع ميليشيات درع ليبيا المتطرفة في المدينة وفي محيطها, وسط معارك عنيفة يخوضها الجيش، تمكن خلالها من دخول بعض الأحياء في بنغازي كان يحكم المتطرفون سيطرتهم عليها.

يأتي هذ بالتزامن مع إعلان اللواء المتقاعد من الجيش الليبي، خليفة حفتر، الثلاثاء، أن القوات الموالية له صارت جاهزة لتحرير مدينة بنغازي من "الإرهابيين"، في إشارة إلى المقاتلين الإسلاميين، وفي مقدمتهم أعضاء جماعة "أنصار الشريعة".

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، سمعت عدة انفجارات مدوية هزت أحياء متفرقة من المدينة، فضلاً عن إطلاق رصاص على نحو متقطع وسط المدينة وفي أحياء متفرقة منها.

هذا وأفادت مصادر متطابقة بمقتل 22 شخصا في الساعات الـ 48 الأخيرة جراء تصاعد أعمال العنف في بنغازي.

