"نداء تونس" يتجه لتشكيل الحكومة الجديدة

أقرت حركة النهضة، في تونس، بالهزيمة في الانتخابات التشريعية أمام منافسها حزب "نداء تونس".

وشدد زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، على أهمية الوفاق الوطني في البلاد، بغض النظر عن الفائز في الانتخابات.

بدوره، أفاد المتحدث الرسمي للحركة بأن حزبه سيحوز على نحو 70 مقعداً في البرلمان الجديد، بينما سيحوز حزب نداء تونس على نحو 80 مقعداً

ومن المنتظر تكليف حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة التونسية المقبلة بصفته أكثر الأحزاب حصولاً على الأصوات في الانتخابات التي جرت.

كذلك سيضطر الحزب، الذي يقوده الباجي قايد السبسي، إلى إنشاء تحالف مع أطراف سياسية أخرى ليتمكن من تشكيل الحكومة، خاصةً بعد إقرار حركةُ النهضة بالهزيمة في الانتخابات.

