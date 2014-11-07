عقوبات أميركية محتملة على فصائل ليبية

في حين رفض البرلمان الليبي قرار المحكمة العليا بعدم دستوريته، واعتبره لاغياً، لكونه صدر تحت تهديد السلاح من طرابلس التي تحكمها الميليشيات، قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على الفصائل التي تقاتل في ليبيا.

وعزا الأميركيون هذا القرار إلى استباق تحول الصراع في ليبيا إلى حرب أهلية شاملة، كما لإرغام زعماء المتشددين على التفاوض.

وأكد مسؤولون أميركيون أن العقوبات الأميركية منفصلة عن عقوبات محتملة للأمم المتحدة، فيما رفضت المصادر تحديد الأشخاص الذين قد تستهدفهم العقوبات أو السبب في فرض عقوبات أميركية منفصلة عن الأمم المتحدة.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى سببين على الأقل للتحرك الأميركي المنفرد: الأول هو أنه إذا كانت الأمم المتحدة تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق فإن العقوبات الأميركية يمكن فرضها حين ترغب واشنطن بذلك.

السبب الثاني يتمثل في أن العقوبات الأميركية قد تكون مزعجة على نحو خاص بالنسبة للواء الليبي السابق خليفة حفتر.