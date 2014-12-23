ليبيا.. الجيش يخوض معركته الأخيرة في بنغازي

أكد الناطق الرسمي باسم عملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر في ليبيا أن الجيش الوطني بات يسيطر بالكامل على مدينة بنغازي، مشيراً إلى أنه يخوض معركته الأخيرة ضد الميليشيات المتطرفة في منطقة حي الصابري في المدينة.

إلى ذلك، خصص مجلس الوزراء الليبي مبلغ 114 مليون دولار لتوفير احتياجات الجيش من الأسلحة والذخائر والعتاد لمواجهة الميليشيات المتطرفة.

وفي موضوع تحرير بنغازي بالكامل، أعلن اللواء خليفة حفتر أنه أعطى تعليماته للجيش الليبي بحسم معركة بنغازي في شرق ليبيا هذا الأسبوع، وإعلان تحريرها من المتطرفين.

إلى ذلك، أشارت مصادر عسكرية إلى أن الطائرات الحربية للجيش الليبي قصفت، أمس، مخازن أسلحة لميليشيات فجر ليبيا في منطقة مشروع محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بمنطقة القبيبة غرب مدينة سرت الساحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه قادة الجيش على رأس وحدات مشاة إلى منطقة الهلال النفطي مصحوبين بآليات عسكرية وأفراد لدعم الجبهة القتالية في المنطقة.