البيشمركة تتقدم في سنجار وعناصر داعش يفرون

أفادت مصادر من الموصل أن حالة من الارتباك والفوضى تسود بين صفوف داعش في مدينة الموصل، بعد مقتل نائب البغدادي واثنين من مساعديه، إضافة إلى الضغط العسكري المتواصل والخسائر التي تعرض لها التنظيم في أكثر من محور.

فيما تحاول قوات الأمن العراقية أن تثبت موطئ قدم لها في تلعفر غرب الموصل، لتكون بذلك أقرب بكثير من جهة الغرب.

وتستمر قوات البيشمركة الكردية بالتقدم في سنجار غرب الموصل، حيث لم يبق أمامها للسيطرة على كامل القضاء سوى تنظيف بعض الجيوب التي يحتمي فيها عناصر من التنظيم المتطرف.

يأتي هذا في وقت أفادت فيه أنباء باستمرار هروب عناصر التنظيم المتطرف إلى سوريا وإلى عمق الموصل.

كما أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل 21 متطرفاً في مناطق متفرقة من الفلوجة شرق الرمادي، وأشارت إلى مقتل عشرة آخرين في منطقة الحجاج شمال تكريت، أثناء هجمة فاشلة على تجمع للجيش.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية في صلاح الدين إن "التنظيم المتطرف أعدم ثمانية مدنيين من عشيرة البوعيفان، قرب مطار الضلوعية جنوب تكريت.

أما شرق البلاد، فقد أعلن محافظ ديالى عامر المجمعي عن استعداد أكثر من 50 عشيرة من المناطق الساخنة في المحافظة، لمشاركة أبنائها في الحرس الوطني في حال تشكيله من أجل حماية مناطقهم ومواجهة المتطرفين.