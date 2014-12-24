ليبيا.. الفرقاء يجتمعون في يناير لبحث خارطة الطريق

أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون حدد الخامس من يناير 2015 موعداً للاجتماع القادم للحوار بين أطراف النزاع الليبي، وذلك بعد أن حصل على موافقتهم على "خارطة طريق".

وقال السفير التشادي شريف محمد زيني إثر مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا إن "خارطة الطريق لتسوية الأزمة تتمحور حول ثلاث نقاط"، وفيما لم يوضح هذه النقاط ألمح إلى أن إحداها تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين عن الطرفين".

وأضاف دبلوماسي في المجلس أن "خارطة الطريق تنص أيضا على وقف لإطلاق النار وانسحاب الميليشيات ونزع سلاح الفريقين".

من ناحية أخرى، عبر أعضاء المجلس عن "قلقهم الكبير" إزاء تدهور الأمن في ليبيا، وطالبوا طرفي النزاع بـ"التوقف فوراً عن إطلاق النار والانخراط في مسار الحوار"، بحسب ما أفاد به السفير التشادي.

كما أظهر أعضاء المجلس قلقهم من "تدفق الأسلحة من الخارج، رغم الحظر الدولي على ليبيا". وجددوا التعبير عن "دعمهم التام" لليون مطالبين إياه بالاستمرار في وساطته.

يذكر أن اجتماعاً أول للحوار عقد في سبتمبر لكن من دون نتائج، تلاه اجتماع ثان في ديسمبر بعد تأجيله مراراً.

وتعيش ليبيا حالياً وضعاً من اللاستقرار الأمني والسياسي، حيث يتنازع برلمانان وحكومتان السلطة، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً وآخران مدعومان من ميليشيات إسلامية.