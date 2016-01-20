مئات الآلاف من الليبيين المهجرين ينتظرون حكومة الوحدة

تواجه الحكومة الليبية الجديدة رهانات خارجية وداخلية، تبدأ من إعلان الحرب على داعش ولا تنتهي عند توفير الظروف لعودة مئات الآلاف من الليبيين المهجّرين.

وأبصرت حكومة الوفاق الليبية النور بعد مخاض عسير، حكومة تنتظرها تحديات جسام أولها تمدد تنظيم داعش وليس آخرها تهجير مئات الآلاف من العائلات الليبية.

الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة بقيادة فائز السراج، حظي بترحيب الأمم المتحدة التي رعت التوقيع على الاتفاق في ديسمبر الماضي بمدينة الصخيرات المغربية، وذلك بحضور برلمانيين من طرفي النزاع في طرابلس وطبرق.

ويرى خبراء أن رهانات الحكومة الجديدة تبدأ أولا من قدرتها على العودة إلى العاصمة طرابلس لممارسة نشاطها كحكومة وحدة وطنية، وسط تطمينات بعدم اعتراض ميليشيات العاصمة على الحكومة الجديدة.

هذه التطمينات مردها انخراط ممثلين عن ميليشيات مصراتة في محادثات الصخيرات المغربية، وأيضا دور محوري للجنرال الإيطالي باولو سيرا، المكلف من قبل الأمم المتحدة، بإدماج عدد معتبر من ميليشيات طرابلس في الأجهزة الأمنية الرسمية.

الرهان الثاني للحكومة الجديدة، حسب المراقبين، هو شنّ حرب على داعش الذي مدّ أذرعه إلى حقول النفط، وسط ما يتردد منذ مدة عن ضربات جوية يعتزم حلف الناتو القيام بها ضد التنظيم الإرهابي.

الحكومة الليبية الجديدة مطالبة أيضا بوقف تهديدات داعش لأوروبا ووقف الهجرة السرية عبر قوارب الموت.

داخليا ايضا ، ينتظر الليبيون من حكومة الوفاق ، إعادة الأمن واسترجاع زمام المبادرة من الميلشيات. ويتعين على حكومة فائز السراج توفير الظروف لعودة مئات الآلاف من النازحين الليبين سواء داخل البلاد أو خارجها في تونس ومصر والجزائر وغيرها.

وقبل ذلك يبقى قانونيا، ما ستواجهه الحكومة الجديدة من استحقاق حاسم وهو المتعلق بمصادقة البرلمان المعترف به دوليا عليها قبل أن تلبس رداء الشرعية كأول حكومة وفاق وطني، بعد عدد من الحكومات المتعاقبة ونذكر منها حكومة أحمد معيتيق الموالية للبرلمان منتهي الولاية، وحكومة عبدالله الثني، المعترف بها دوليا....

هذا فضلا عن مستقبل وصفة التعامل مع الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.

