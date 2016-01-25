ليبيا.. البرلمان يصادق اليوم على حكومة الوفاق

يعقد البرلمان الليبي جلسة اليوم للنظر في المصادقة على حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التى أقرها اتفاق الصخيرات.

واستبق قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر الجلسة المرتقبة، بالتأكيد على موقفه الرافض للمادة الثامنة من الاتفاق السياسي، المتعلقة بتسليح الجيش، مطالبا بضرورة حصول ليبيا على السلاح.

ووفق مراقبين فإن البرلمان لن تكون مهمته سهلة وسط حالة انقسام حول الاتفاق يقوده رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يتسم موقفه بالضبابية حتى اللحظة بعد أن كان أعلن أنه بصدد تشكيل حكومة موازية مع رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين.

غير أن الاتفاق المرعي من الأمم المتحدة، والذي يجد قبولا دوليا واسعا، قد يساهم في الضغط على الأطراف الليبية من أجل تمرير حكومة الوفاق الوطني والقبول بصيغة الشراكة الجديدة، في ظل تأكيدات ووعود دولية بتقديم دعم قوي للحكومة الوليدة حال أبصرت النور.

