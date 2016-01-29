ليبيا.. رايتس ووتش تتهم طرفي الأزمة بارتكاب جرائم حرب

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش, في تقريرها العالمي لعام 2016، طرفي الأزمة الليبية بارتكاب جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب، المنظمة اعتبرت أن حقوق الإنسان في ليبيا تدهورت بشكل غير مسبوق خلال العام 2015، وذلك بسبب ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية بين الأطراف المتصارعة، ما سمح للتنظيمات المتطرفة بالتوسع في البلاد.

