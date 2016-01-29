وزيرة دفاع إيطاليا: مستعدون لقتال داعش في ليبيا

كشفت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن الدول الغربية مستعدة لقتال تنظيم داعش في ليبيا حتى إذا أخفق الليبيون في تشكيل حكومة موحدة قريبا.

وكانت بينوتي قالت في وقت سابق إن داعش يزداد قوة في ظل الفراغ السياسي في ليبيا، ما دفع إيطاليا وحلفائها للاستعداد لوضع طاريء..

وأكدت التشاور مع واشنطن وباريس ولندن للوصول إلى عمل منسق لقتال داعش، قائلة إنه لا يمكن أن يبقى الوضع في ليبيا على ما هو عليه مع مضي الوقت.

وكان البرلمان الليبي المعترف به دوليا رفض اقتراح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موحدة في ليبيا في وقت سابق هذا الأسبوع، في وقت صعد فيه داعش هجماته في أنحاء البلاد.

