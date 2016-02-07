تونس تعارض أي تدخل بري أجنبي في ليبيا

كشف وزير الدفاع التونسي فرحات الحَرشاني عن أن بلاده تعارض أي تدخل بري أجنبي في ليبيا، موضحا أن تسلل الإرهابيين من الأراضي الليبية ظل يمثل تهديدا مستمرا لتونس.

وجاء حديث الوزير التونسي في معرض وقوفه على مشروع مراقبة الحدود مع ليبيا الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة.

وكانت تونس أنهت بناء ساتر ترابي يفصلها عن ليبيا بطول 250 كيلومترا لمنع دخول أي عناصر إرهابية وتهريب الأسلحة والمقاتلين والبضائع.

وبحسب قائد فرقة المراقبة الحدودية التونسية فإن ظهور تنظيم داعش وعدم استقرار الوضع الليبي دفع السلطات التونسية إلى دعم أمن الحدود الجنوبية.