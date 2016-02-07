كوبلر يدعو برلمان ليبيا إلى منح الثقة لحكومة الوفاق

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، البرلمان الليبي المعترف به دوليا إلى منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي يتوقع أن تطرح عليه تشكيلتها الثانية خلال أيام.

وقال كوبلر في مؤتمر صحافي بعد لقاء جمعه برئيس البرلمان عقيلة صالح في مدينة شحات في شرق ليبيا، إنه يحض جميع السياسيين الليبيين وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس النواب على اعتماد القائمة الثانية.

وأضاف كوبلر أنه يحمل رسالة من المجتمع الدولي مفادها أن من المهم للغاية الآن الإسراع في المضي قدما في العملية السياسية، وذلك بحسب ما نقل عنه موقع بعثة الأمم المتحدة.