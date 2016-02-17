ليبيا.. 5 سنوات على الثورة والأزمة مستمرة

مع مرور خمس سنوات على ذكرى ثورة فبراير التي أطاحت بحكم العقيد الراحل معمر القذافي، لا تزال ليبيا تعيش فوضى أمنية وفراغاً سياسياً شكله الاستقطاب الحاد بين برلمانيين وحكومتين الأولى شرعية في طبرق والبيضاء والأخرى فرضت نفسها بقوة السلاح في طرابلس ومصراته.

ورغم وصول طرفي النزاع الرئيسيين لاتفاق طالت فترة الحوار حوله برعاية أممية أوفدت بسببه الأمم المتحدة مبعوثين خلال سنة، إلا أن الاتفاق السياسي لا يزال مهددا حتى الساعة ليصل بالبلاد إلى بناء دولة على أنقاض ميليشيات أرهقت البلاد طيلة خمس سنوات، حتى بات الليبيون في الذكرى الخامسة لثورتهم يتساءلون هل يستطيع السراج إنهاء الأزمة .

النفط وداعش وصراع السياسيين

في طبرق يجري مخاض عسير بين نواب برقة، الذين يسعون للإطاحة بالسراج وحكومته وآخرين يدعمونه بأي شكل في محاولة للوصول إلى حكومة توحد البلاد، وسط مطالبات دولية كثيفة لمنح الثقة للسراج في وقت تواجه البلد تمدد أخطر تنظيم إرهابي تصاعد وجوده في ظل الفراغ السياسي والأمني حتى تمكن من الوصول إلى آبار النفط وموانئه أكثر من مرة وسط البلاد، المورد الوحيد للبلاد، والذي لا يزال يفتقد لحكومة مركزية تديره وتسيطر عليه .

المجتمع الدولي لم يغب عن باله الذاكرة المشحونة بفشل الاتفاقات السابقة بين فرقاء ليبيا، بل الوضع يكاد يكون مأساويا أكثر، فطرف البرلمان المعترف به شرعيا يشهد تصدعات بسبب نشوب خلاف في أوساطه بين نواب برقة وظهيرهم القبلي الموالي لمؤسسة الجيش وبين قادة وضباط آخرين موالين لإبراهيم جضران آمر حرس المنشآت النفطية والمسيطر حتى الساعة على حقول النفط والذين تمكنوا من إيصال مرشحهم المهدي البرغثي إلى حقيبة الدفاع في التشكيلة الجديدة المطروحة أمام مجلس النواب .

حملة عسكرية غربية في ليبيا

بين هذا وذاك تتضاعف تصريحات مسؤولين غربيين عن قرب إطلاق حملة عسكرية في ليبيا ضد تنظيم داعش، فالولايات المتحدة الأميركية وعلى لسان رئيسها باراك أوباما أكد يوم أمس في مؤتمر صحافي أن المجتمع الدولي لن يترك ليبيا لداعش .

وكانت وزيرة الدفاع الإيطالية قد أكدت على سعي بلادها لقيادة عملية عسكرية بالاشتراك مع دول كبرى كأميركا وفرنسا وبريطانيا، الدول التي أشار مسؤوليها في أكثر من تصريح الى نية بلدانهم لوقف تمدد التنظيم في البلاد .

وأمام هذا الواقع يبقى سؤال قطاع كبير من المراقبين للشأن الليبي حول قدرة حكومة الوفاق الليبية على انهاء ازمة البلاد وانقاذها من الانهيار النهائي وامكانية تأثير القرار السياسي على الميليشيات التي تمثل السلطة الفعلية على الارض.