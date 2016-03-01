الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجياً في بنغازي

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا في بنغازي بعدما تمكن الجيش الليبي من دحر التنظيمات الإرهابية من المدينة ولا سيما تنظيم داعش، واحتفل المواطنون الليبيون في الشوارع فيما عكف الكثير منهم على إصلاح ما دمرته الحرب.

وأخيرا تنفس مواطنو بنغازي الصعداء، إثر انحسار المعارك في هذه المدينة بين الجيش الليبي وتنظيم داعش والميليشيات المسلحة، بعد سيطرة الجيش الوطني على المدينة، بعد معارك عنيفة.

تطور يعد انتصار احتفل به السكان والجنود في الشوارع. وعاد الكثيرون منهم لمسح غبار الحرب أملا في حياة أفضل.

وكانت مدينة بنغازي قد شهدت ومنذ نحو عامين معارك شبه يومية بين قوات الجيش الليبي وتنظيمات مسلحة معارضة تضم مجموعات متطرفة بينها تنظيم داعش.