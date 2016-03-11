ليبيا.. أدلة على وجود جيوش أجنبية تقاتل داعش

أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة عن امتلاكهم معلومات حول وجود جيوش أجنبية في ليبيا تقاتل تنظيم داعش من دون الكشف عن هويات تلك الجيوش لأن الأمر لا يزال قيد التحقيق.

وفي تقريرهم السنوي لمجلس الأمن، أكد مراقبو العقوبات الدولية على ليبيا أن تنظيم داعش وسع سيطرته على أراض واستولى على مناطق واسعة، مضيفين أن ليبيا أصبحت أكثر جذبا للمقاتلين الأجانب الذين يصلون بشكل أساسي عبر السودان وتونس وتركيا.

وأضاف التقرير أن تنامي نفوذ داعش في ليبيا سيرفع على الأرجح مستوى التدخل الدولي والإقليمي وهو ما قد يؤدي لمزيد من الاستقطاب، في حال غياب التنسيق.