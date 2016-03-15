بنغازي.. عائلات تعود إلى الليثي بعد فرار أكثر من عام

بعد أن تحولت إلى مدينة أشباح، بدأ أهالي منطقة الليثي في بنغازي بالعودة إلى ديارهم، حيث أجبروا على ترك منطقتهم بعد أن سيطر عليها تنظيم داعش لأكثر من عام.

ورغم منازلهم المهدمة والدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية ومرافق الحياة فإن ذلك لم يكن عائقا أمام أهالي منطقة الليثي الذين غمرتهم السعادة بالعودة آملين من المجلس البلدي والحكومة بالعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها.

وكان أهالي الليثي قد أجبروا على مغادرة منازلهم والنزوح إلى مناطق مجاورة عقب استيلاء تنظيم داعش على المنطقة، إلى أن تمكنت قوات الجيش الليبي من دحرهم واستعادة السيطرة على الليثي ما مكن أهاليها من العودة تدريجيا.

ومع عودة أهالي الليثي إلى ديارهم يأمل الكثير من الليبيين أن يكون هذا الإنجاز بارقة أمل لكثير المناطق الليبية التي ما يمزقها الصراع الداخلي لإعادة الأمان الذي حرمت منه.