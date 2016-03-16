الحكومة الليبية تحذر من خطر تعاظم الجماعات الإرهابية

أوضح مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي في لقاء مع "العربية" أن الظروف الأمنية هي التي تعيق مسألة إعطاء الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

فيما حذرت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني من خطر تعاظم الجماعات الإرهابية ودعت في بيان كافة الأطراف السياسية الى استشعار الخطر الذي باتت تشكله الجماعات الإرهابية والوقوف صفا واحدا في مواجهتها والإبتعاد عن المزايدات والمناكفات السياسية.

وفيما لا يزال الوضع السياسي بين مد وجزر جراء النزاع حول شرعية حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج دعا رئيس المجلس عقيلة صالح، السراج الى إحترام القانون وعدم بدء عمل الحكومة الا بعد حصولها على ثقة البرلمان وأدائها اليمين الدستورية.

وكان المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة أعلن السبت الماضي بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استنادا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان بعدما عجزت الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.

هذا ودعت كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وألمانيا خلال إجتماع وزراء خارجية تلك الدول في باريس السبت الماضي الحكومة الليبية الجديدة الى أن تستقر سريعا في طرابلس متوعدة معارضي المصالحة بفرض عقوبات.

وفي هذا الإطار اكد مصدر ديبلوماسي في بروكسل أن الاتحاد الاوروبي على وشك الاعلان عن فرض عقوبات على ليبيين هم رئيس البرلمان غير المعترف به في طرابلس نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

جاء ذلك وفق المصدر نفسه بعد فشل المبعوث الأممي مارتن كوبلر في اقناع معارضي حكومة الوفاق في السماح لمجلس النواب بالمصادقة اجرائيا عليها..ويعتقد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن قلة من المعرقلين في طرفي الصراع الليبي كما يصفونهم يحولون دون ذلك في طبرق..ويمنعون في طرابلس استقرار الحكومة الجديدة ومؤسساتها.