الرباط تقلص مساهمتها المدنية في بعثة الأمم المتحدة بالصحراء

أعلنت وكالة الانباء المغربية ان الرباط تدرس الانسحاب من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بعد تصريحات الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن الصحراء الغربية.



وأشارت الوكالة إلى انه بسبب تلك التصريحات فإن المغرب سيلغي مساهمته في تفعيل بعثة الامم المتحدة ويعتزم كذلك تخفيض عدد موظفي بعثته الأممية في الصحراء الغربية.

وكانت التصريحات الصحفية التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة، كفيلة بتحريك المياه الراكدة في أزمة الصحراء الغربية، خلال زيارته إلى مخيم للاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر.

واستعمل خلالها كلمة احتلال في وصفه للوجود المغربي في الصحراء.

الموقف المغربي سبقته مظاهرات في الرباط منددة بموقف بان كي مون.



احتجاجات اثارت حفيظة بان كي مون خلال استقباله وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، حيث اعرب عن غضبه وخيبة أمله إزاء المظاهرات التي قال انها استهدفته شخصيا.

كما تظاهر الآلاف قرب مقر بعثة الامم المتحدة في العيون كبرى مدن الصحراء الغربية احتجاجا على التصريحات ذاتها.

وفي موقف قد يزيد من تفاعلات هذه الازمة أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك إنه "لا توجد نية لدى الأخير، للتراجع عن استخدام كلمة احتلال في توصيفه للأوضاع التي يعيشها النازحون في المخيمات بسبب قضية الصحراء.

وكانت الرباط اتهمت بان كي مون عقب تصريحاته بأنه لم يعد محايدا في قضية الصحراء الغربية المستمرة منذ عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين من القرن الماضي.