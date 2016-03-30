ضغوط دولية لتسريع تنصيب حكومة الوفاق الليبية

تمارس الأطراف الدولية في ليبيا ولا سيما الأمم المتحدة ضغوطا كبيرة على أطراف الأزمة الليبية، لإنهاء النزاع وتوفير المناخ الملائم لحكومة الوفاق لمزاولة أعمالها، تمهيدا لتطبيع الأوضاع في هذا البلد المضطرب.

ودعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى السماح لحكومة الوفاق الوطني الليبية ببدء عملها بسرعة، ملوحا بمحاسبة اي طرف يعرقل عملية السلام.

بان كي مون حث من تونس ايضا على السماح للمجلس الرئاسي الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقع في ديسمبر بواسطة الامم المتحدة على بالعمل من اجل "تحقيق السلام الفوري والتسليم الصحيح للسلطة الى حكومة الوفاق الوطني التي اعربت عن عزمها الانتقال الى طرابلس، داعيا البرلمان الليبي المعترف به دوليا تحمل مسؤولياته بتطبيق اتفاق السلام الذي وقعه برلمانيون في الصخيرات.

بدوره دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت الى الإسراع في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة فايز السراج، مشددا على انه لا حل للأزمة في هذا البلد سوى التسوية السياسية.

لكن دعوة ايرولت وبان كي مون تصطدم بعراقيل جمة مستمرة من الاطراف الليبية ذاتها اذ انه رغم ان حكومة الوفاق تحظى بدعم الامم المتحدة ودول كبرى لا سيما في الاتحاد الاوروبي، الا انها تواجه بالرفض من قبل طرفي النزاع في شرق وغرب ليبيا.

وقال عبدالله الثني رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقرها مدينة البيضاء في شرق ليبيا انه لن يعترف بشرعية تملى من خارج البلاد".

بالمقابل دعا خليفة الغويل رئيس الحكومة غير المعترف بها في طرابلس، دعا الامم المتحدة الى مراعاة ما اسماها حرمة الدم الليبي (...) وعدم ادخال البلاد في حالة من الفوضى لا تحمد عقباها".

التناقضات السياسية الواضحة تترجم توترا امنيا خصوصا في طرابلس التي دوت فيها مجددا اصوات الانفجارات واطلاق النار