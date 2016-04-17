أنباء عن دور أميركي بالعملية العسكرية التونسية بالصحراء

حولت قوات النخبة التونسية خلال عملية نوعية ظلام الليل في الصحراء التونسية إلى سماء منيرة عندما فاجأت مجموعة من الإرهابيين متهمين بالتورط في هجمات استهدفت دولا غربية كانوا يتسترون بالليل والكثبان الرملية للتنقل فأمطرتهم في هذا الكمين بوابل من الرصاص أردتهم به قتلى بمن فيهم زعيمهم خالد الشايب.

هذه العملية أعطت دفعا معنويا لتونس التي تناضل لتنفيذ استحقاقاتها، خاصة في الظروف الهشة التي تمر بها على كل الصعد، كما رأت فيها رئاسة الحكومة عملية بطولية للقوات التونسية أثبتت خلالها تطورها في مكافحة الإرهاب، وأنقذت البلاد من كارثة محتملة.

لكن وراء الأكمة ما وراءها، حيث تكتمت السلطات عن دور أميركي في العملية في التخطيط، فبحسب ضباط تونسيين وأميركيين فإن التقاط أجهزة أميركية مكالمات للشايب وعنصر آخر جزائري يعرف بلقمان أبو صخر ساهمت في نجاح الكمين.

أمر بقي محل جدل بين مصدر أميركي تحدث عن تحليق طائرة أميركية عقب انتهاء المهمة وحضور مستشارين أميركيين إلى مسرح العملية، خاصة مع امتناع قائد العمليات الأميركية في إفريقيا الجنرال دافيد رودريغيز، مكتفيا بالإشادة بالقوات التونسية وكذلك فعلت وكالة الاستخبارات المركزية CIA.

وأيا كانت الحقائق حول مشاركتها من عدمها في هذه العملية فإن للولايات المتحدة تاريخا في مهمات خارجية مماثلة خارج جغرافيا حروبها الرئيسية في العراق وأفغانستان استهدفت خلالها ميليشيات في كل من أوغندا وموريتانيا وكينيا وكولومبيا والفلبين وتونس، حيث وفرت في السنوات الأخيرة أنواعا من الدعم تنوع بين استشارات قتالية ومتابعة لسير العمليات، وتمكين القوات المحلية استعاضت به عن دور مباشر لقواتها.

هذه الاستراتيجية تقلل المخاطر بالنسبة للجنود الأميركيين، وتحصد الأمجاد مع المنتصرين، لكنها بحسب محللين تبقى قليلة الإنجازات وتفشل في تغيير المشهد في الساحات المعنية بمواجهة القاعدة وداعش بسبب شح المعدات وقلة التدريب.

لكن ضابطا رفيعا في وزارة الدفاع الأميركية برر هذه الاستراتيجية بأنها مشاركة في تعزيز قوة حلفائهم ومساعدتهم على الاعتماد على قواتهم الذاتية.

وهي مقاربة أقل تكلفة من التي انتهجها رئيس الولايات المتحدة السابق جورج والكر بوش، الذي فكك الجيش العراقي والأفغاني على أساس أنه سيعيد بناءهما لينكشف فشلها الذريع وأثرها الكارثي على البلدين، بل وتحولهما إلى ساحات ترتع فيها ميليشيات إرهابية.