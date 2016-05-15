استئناف الحركة بين تونس وليبيا بعد فتح معبر رأس الجدير

استؤنفت الحركة التجارية على الحدود بين تونس وليبيا بعد توقف استمر نحو اسبوعين مع توصل البلدين الى اتفاق لرفع العراقيل المفروضة على معبر راس الجدير الحدودي.

نص الاتفاق على فرض رسم جمركي موحد على البضائع.. اضافة لتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة.

وكانت السلطات الليبية قد أغلقت المنفذ منذ أسبوعين احتجاجا على اجراءات دخول المنتجات الليبية الى تونس ما أدى إلى احتجاجات حادة في مدينة بن قردان التونسية المجاورة لليبيا والتي تعيش على التجارة عبر الحدود.

فيما أغلقت الحكومة التونسية حدودها مع ليبيا مرتين في الأشهر الأخيرة بعد تعرضها لهجمات إرهابية..