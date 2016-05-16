كيري: لابد من دعم حكومة ليبيا بالسلاح دون عراقيل

دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين، المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية بالسلاح وقال"لابد من زيادة وتيرة دعم الحكومة ورفع العقوبات عن السلاح وأن المجتمع الدولي مصر على دعم حكومة الوفاق الليبية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي جمع وزراء خارجية أميركا وإيطاليا وليبيا في فيينا "الحكومة الليبية الموحدة يجب ان تعمل على محاربة داعش" مردفا أن "الجميع ملتزم بعكس روح الوحدة في ليبيا وجعلها آمنة".

من جانبه أكد وزير الخاريجة الإيطالي باولو جنتيلوني أن إيطاليا مستعدة لتقديم كل الدعم للحكومة الليبية.

ويشارك في مؤتمر فيينا ممثلين عن 19 دولة عربية وغربية تسعى لحشد الدعم السياسي للعملية السياسية في ليبيا.

وافتتح اليوم مؤتمر دولي يحضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دعما للاستقرار في ليبيا، ويرأسه كل من وزير الخارجية الإيطالي بالولو جنتيليوني ونظيره الأميركي جون كيري.

وتسعى 20 دولةً وكيانا في المؤتمر لتقديمِ مزيدٍ من الدعم للمجلس الرئاسي الليبي وحكومةِ الوفاق الوطني. وقد ترددت أنباءٌ عن أن البيان الختامي للمؤتمر سيُعلن حكومة الوفاق ممثلا شرعيا وحيدا لليبيا، كما سيعترف بمجلسها الرئاسي كقائدٍ أعلى للقوات المسلحة الليبية.