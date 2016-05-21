الناتو يستعد لبدء دعم حكومة الوفاق الليبية

أكدت منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وجود مؤشرات فعلية لبداية توجه نحو تعاون أمني بينهما وليبيا.

وكشف الأمين العام لحلف الناتو، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الحلف التي جرت في بروكسل أن اتصالاً جرى بينه ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج لبحث هذا الأمر.

وقال إن لديهم تفويض واضح من رؤساء الدول والحكومات لدعم الحكومة الجديدة في ليبيا وهي حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء السراج قال إنه سيرسل فريقا من الخبراء من طرابلس إلى بروكسل، للقاء الخبراء والنظر في كيفية التعامل بين الطرفين.

