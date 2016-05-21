حركة النهضة تتخلى عن أيديولوجيتها وتتحول لحزب مدني

أعلنت حركة النهضة التونسية التحول إلى حزب سياسي، و تخليها الكامل عن النشاط الدعوي الديني، والتفرغ للنشاط السياسي فقط خطوة تسعى من خلالها فيما يبدو إلى النأي بنفسها عن الإسلام السياسي.

فيما رحب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالخطوة بحذر فيما راى فيها معارضوا النهضة بأنها مناورةٌ جديدة للحركة للسيطرة مجددا على مفاصل السلطة.

بينما شكك آخرون في صدقيّة تحوّلات الغنوشي، ويشتبهون بإمكانية تراجعه عنها، إذا ما شعر بإمكانية هبوب رياح لصالحه ولصالح الإسلام السياسي من جديد.

واعتبر مراقبون للشأن التونسي قرار الحركة خطوة إيجابية، مشيرين إلى أن خلط الأحزاب الإسلامية بين السياسة والنشاط الدعوي، يسيئ لأدائها السياسي والديني في الوقت نفسه، خاصة وأن تونس تخلصت من النظام الشمولي.

وقال محللون إن التغييرات التي أعلنتها الحركة تهدف أيضا للاستعداد للانتخابات المحلية المقررة في العام القادم والانتخابات الرئاسية المقبلة.

إلا أن قادة في النهضة يتحدثون عن أن التحول حقيقي وجوهري وينبع من تجربة بل وتأصيل نابع من الفكر الاسلامي نفسه.



