الصيد: لا مانع من الاستقالة إذا اقتضت مصلحة تونس ذلك

أعرب رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد عن عدم ممانعته من الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك.

جاء ذلك كتعليق للصيد على دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية أوسع تضم الاتحاد التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل إلى جانب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليا و المعارضة ومستقلين، في خطوة تهدف لإنعاش الاقتصاد المنهك وإيجاد مخارج للتحديات الراهنة.

وأوضح الصيد أنه سيلتقي الرئيس السبسي الاثنين المقبل لمناقشة هذا المقترح الذي يحتاج لاستقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على الحكومة الجديدة.